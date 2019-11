Napoli raakt verder achterop na doelpuntloze remise met Genoa van Schöne

Invaller Icardi voorkomt puntenver­lies voor PSG in Brest

19:34 Paris Saint-Germain heeft de uitwedstrijd tegen Stade Brest in de Franse voetbalcompetitie moeizaam gewonnen. Dankzij Mauro Icardi werd het 1-2. De Argentijn was in de 80ste minuut als vervanger van Edinson Cavani in het veld gekomen en in de 85ste minuut maakte hij de winnende treffer.