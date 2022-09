Napoli klopt Rangers ondanks twee gemiste strafschoppen en pakt volle buit in poule Ajax

FIFA 23-beoordelin­gen bekend: Virgil van Dijk beste Nederlan­der én beste verdediger

Virgil van Dijk is de beste verdediger van de wereld, als we op de ranking van het populaire computerspel FIFA af mogen gaan tenminste. In de editie van 2023, die eind deze maand uitkomt, is de Oranje-international met een score van 90 op plek 8 de hoogst genoteerde verdediger.

13 september