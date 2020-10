Napoli hard gestraft na niet komen opdagen voor duel met Juve: nederlaag én punt in mindering

Napoli neemt Milik niet op in selectie tot winterstop na weigeren transfer

7 oktober Arek Milik komt niet meer in de plannen voor bij Napoli. De op ramkoers geraakte ex-Ajacied is door de Italiaanse club buiten de selectie gelaten voor het restant van de eerste seizoenshelft in de Serie A én de Europa League. Daardoor komt de Pool in ieder geval tot januari niet meer in actie.