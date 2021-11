Napoli gaat drie duels met afbeelding Maradona op shirt spelen

Dort­mund-trai­ner hoort van Heracles-collega hoe je Ajax moet bestrijden: ‘Van plan om het heel anders te doen’

Borussia Dortmund-trainer Marco Rose is voor het duel met Ajax blij met de tips die hij afgelopen week heeft gekregen van zijn Duitse collega Frank Wormuth van Heracles Almelo. ,,We hebben wel vaker contact”, zei hij. ,,En hij weet waar hij het over heeft. Dat hebben we ook zaterdag weer gezien, toch?”

2 november