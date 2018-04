Nainggolan: Als team geloven dat we Barça pijn kunnen doen

De middenvelder ontbrak in de eerste wedstrijd door een dijbeenblessure, maar was er zaterdag tegen Fiorentina weer bij. Zijn ploeg verloor thuis met 2-0. ,,Ik was niet topfit voor het eerste duel. Ik wil altijd spelen, maar op zo'n moment is het beter je plek af te staan aan iemand die meer kan geven. Ik heb me volledig op mijn herstel gericht en voel me nu een stuk beter.'' Op de tribune had hij zijn ploeg ruim zien verliezen. ,,Er had meer in gezeten met de kansen die we hadden. Maar daar moeten we nu niet meer aan denken.''