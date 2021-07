Nagelsmann hoopt op 'serieuzere’ Zirkzee na misser van het jaar: ‘Ik heb maar niets tegen hem gezegd’

,,Wat ik tegen hem gezegd heb? Ik heb maar helemaal niets tegen hem gezegd. Ik geloof dat ik nu niet veel tegen hem hoef te zeggen", zei Nagelsmann op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. ,,Hij weet zelf ook wel wat hij had moeten doen. Hopelijk zal hij in een competitiewedstrijd een beetje serieuzer zijn in zo'n situatie. Hij weet het zelf ook. En al met al doet hij ook veel goed.”

Nagelsmann was verder zeer content met het gelijkspel tegen Ajax: ,,Gezien de ploeg die beschikbaar was, was dit prima. Vlak voor rust hadden we moeten scoren (via Zirkzee, red.), maar na rust waren we echt goed. De jonge jongens deden het heel goed. Ze waren dapper en waren comfortabel aan de bal. Het was al met al een mooie ervaring zo met het publiek op de tribunes.”