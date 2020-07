Na Spurs wil Michel Vorm maar al te graag weer in de eredivisie keepen

InterviewVoor Michel Vorm zit zijn tijd bij Tottenham Hotspur erop. De keeper beleefde er voornamelijk vanaf de bank een mooie tijd. Hij is 36 maar denkt nog niet aan stoppen. Hij wil graag keepen in de eredivisie. ,,Ik weet dat de deur bij FC Utrecht altijd voor me open staat.”

Door Nik Kok



Tottenham Hotspur nam afscheid van twee legendes stond er op hun sociale media te lezen. Ook Jan Vertonghen nam er afscheid. Dat moet een warm gevoel geven.

Michel Vorm: ,,Zeker. Ik heb een geweldig afscheid gehad bij de club. Op onze training ground hebben we een barbecue georganiseerd. Door de coronatijd konden we niet naar een restaurant, maar op deze manier was het prima. Met grote lappen vlees want er spelen wat Argentijnen voor de club natuurlijk. Paulo Gazzaniga (tweede doelman, red.) was niet helemaal tevreden over het vlees op de vorige barbecue dus die had nu zelf wat meegebracht.”

Gaf José Mourinho nog een fraaie speech weg?

,,Vooral de voorzitter Daniel Levy nam het woord. Ik heb altijd een goede band met hem gehad. Hij gaf me een horloge. Er wordt nog wat ingegraveerd. Het was Levy ook die me afgelopen seizoen belde toen Hugo Lloris geblesseerd raakte en ze weer een keeper nodig hadden. Het was heel mooi om me weer bij Spurs aan te sluiten.”

Volledig scherm © Getty Images

Hoe kijk je terug op je tijd bij de club?

,,Ik heb hier veel meegemaakt. Eigenlijk ben ik meegegroeid met de club. Ze hebben hier inmiddels het mooiste stadion van Europa staan, vind ik. We hebben successen gevierd in de Champions League en zelfs even meegedaan om het kampioenschap. Ondertussen heb ik verschillende spelers international zien worden. Harry Kane bijvoorbeeld. Als je ziet wat hij voor een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hugo Lloris was altijd mijn concurrent, maar hij is een geweldige collega. Wereldkampioen met Frankrijk, hè. Hij sprak in een dankwoord nog heel positief over me. Dat waardeer ik zeer. Door onze samenwerking heb ik toch ook een steentje bijgedragen aan zijn ontwikkeling.”

Had je zelf niet stiekem gehoopt op meer wedstrijden toen je aan het avontuur begon?

,,Je weet dat als je bij zo’n grote club gaat spelen dat het moeilijk wordt. Uiteindelijk heb ik nog best wat wedstrijden kunnen spelen. Ook in de Champions League.”

En als je dan één hoogtepunt moet noemen?

,,Het meest speciaal was toch wel die wedstrijd in de Arena tegen Ajax in de halve finale van de Champions League. Dat je bij rust achterstaat met 2-0 achterstaat en je hebt de uitwedstrijd al met 1-0 verloren tegen een fantastisch spelend Ajax maar die wedstrijd dan nog wint. Wat dat doet met een ploeg is ongekend. Ik kende best wat spelers bij Ajax natuurlijk en vrienden van me zijn fan van de club. Dat maakte het allemaal extra speciaal en zorgde ook wel weer voor een dubbel gevoel. De finale daarna, die hele entourage eromheen, was natuurlijk ook bijzonder.”

Grote vraag nu natuurlijk. Wat nu?

,,Haha ja, daar denk ik ook goed over na nu. Ik ben 36 jaar maar ik voel me nog heel erg fit en goed. Ik heb de afgelopen seizoenen elke dag ballen tegengehouden van Harry Kane en Son. Daar word je niet slechter van. Net als van de trainers die ik heb gehad. Ik zag veel overeenkomsten in werkwijze van Mourinho en Van Gaal. Winnaars ten koste van alles maar ook heel open naar spelers toe.

,,Toen ik begin vorig seizoen een tijdje geen club had en weer in Nederland woonde, besefte ik wel dat ik mijn kinderen hier graag zie opgroeien. Een club in Nederland of België zou me wel wat lijken. Er zijn al wat contacten met clubs.”

Als eerste doelman?

,,Het is niet zo dat ik die harde eis op tafel leg. Ik kan op verschillende manieren van dienst zijn.”

Bij Michel Vorm denken we natuurlijk direct aan FC Utrecht.

,,Dat snap ik. Ik weet dat de deur daar altijd voor me open staat. Dat is echt mijn club en ik volg ze nog echt op de voet. Ik weet dat ze een aantal talentvolle doelmannen hebben daar. Bij een keeper als Maarten Paes zie ik veel van mezelf terug.”