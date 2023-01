Na operaties en chemokuren gloort eindelijk de ‘Gelbe Wand’ voor Sébastien Haller

Vier coaches in VS levenslang geschorst na wangedrag, Vera Pauw mag onder voorwaar­den terugkeren

Vier coaches die zijn genoemd in het onderzoek naar misbruik en wanpraktijken in het Amerikaanse vrouwenvoetbal, zijn levenslang geschorst. Dat heeft de Amerikaanse vrouwencompetitie NWSL gemeld. Het gaat om Paul Riley, Christy Holly, Rory Dames en Richie Burke. Bij deze coaches is ‘voortdurend wangedrag’ aangetoond in het onderzoek.

