Na lang blessureleed is Rick Van Drongelen weer terug bij HSV

Van Drongelen scheurde in juni een kruisband in zijn linkerknie. ,,Hij is weer vol te belasten”, zei trainer Daniel Thioune acht maanden later in lokale media. ,,Rick mist nog ritme maar zijn knie is volledig hersteld.”



Van Drongelen stapte in 2017 over van Sparta Rotterdam naar HSV waar hij een contract voor vijf jaar ondertekende. De 18-voudig international van Jong Oranje strijdt de komende maanden met zijn ploeg voor promotie naar de Bundesliga. HSV degradeerde in het seizoen 2017/18 naar het tweede niveau van Duitsland.