Na geslaagd competitiedebuut moet Bergwijn toekijken in FA Cup

Het gaat om een replay van het duel, dat op 25 januari in Southampton in 1-1 eindigde. Bergwijn stond destijds nog niet onder contract bij de Spurs en mag derhalve in het tweede duel tussen beide clubs in de vierde ronde van de FA Cup niet in actie komen.



Bergwijn beleefde afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen titelhouder Manchester City (2-0) als basisspeler bij Tottenham een geslaagd debuut in de Premier League. Met een fraai schot brak de 22-jarige international na ruim een uur de score open. Kort daarna moest hij van het veld met krampverschijnselen.

Bergwijn kan in de komende periode rustig acclimatiseren bij zijn nieuwe club. De eerstvolgende wedstrijd van de Spurs na het bekerduel met Southampton is op 16 februari, uit tegen Aston Villa.