Na 43 pogingen eindelijk een rake vrije trap voor Ronaldo bij derbyzege op Torino

Voor Buffon was de Derby della Mole tegen Torino wel een héél bijzondere wedstrijd. De 42-jarige doelman mocht Wojciech Szczesny onder de lat van Juventus vervangen en daarmee keepte Buffon zijn 648ste wedstrijd in de Serie A. Hij liet AC Milan-legende Paolo Maldini (647 wedstrijden) daarmee definitief achter zich. Buffon zag zijn ploeg bovendien bijzonder goed starten tegen Torino, de nummer vijftien van de Serie A. Al na drie minuten was het Paulo Dybala die wist te scoren. Het was voor de 26-jarige Argentijn zijn vierde goal in vier wedstrijden. In de drie voorgaande wedstrijden kwam Dybala namelijk ook steeds tot scoren.

Hands De Ligt

Ronaldo

De tweede helft werd de helft van Cristiano Ronaldo. De Portugees mocht na een uur spelen namelijk een vrije trap nemen voor Juventus. Iets waar Torino zich, gezien de statistieken van Ronaldo, geen zorgen over zou hoeven maken. Ronaldo scoorde namelijk nog nooit een vrije trap voor Juventus. Tót zaterdagavond. In zijn 43ste poging was het dan eindelijk raak uit een vrije trap voor de Portugese superster, die daar zichtbaar erg blij mee was. De Portugees schreeuwde het uit na het maken van de 3-1.



Het was de 25ste goal van Ronaldo in het huidige seizoen van de Serie A. Hij is daarmee de eerste Juventus-speler sinds Omar Sívori in 1960/1961 die minstens 25 goals in een seizoen maakt. In de Serie A moet hij echter nog Ciro Immobile voor zich dulden. De spits van Lazio staat op 29 goals.