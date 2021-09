Na 36 jaar weer alcohol op tribunes in Engeland? ‘Nu drinken fans veel in korte tijd, dat is ook niet goed’

Tracey Crouch, parlementslid van de Conservative Party en voormalig minister van Sport, ​​zal binnenkort een rapport publiceren met als belangrijkste aanbeveling de verandering in de manier waarop alcohol wordt geconsumeerd in en rond stadions. Al 36 jaar is het voor fans in voetbalstadions verboden om te drinken op de tribunes, maar in de gangen onder de tribunes wordt wel alcohol geschonken en gedronken, net als in de pubs rond het stadion uiteraard.



,,Onze kijk op alcohol en voetbal is achterhaald. We dwingen supporters die alcohol willen drinken tijdens de wedstrijd om nu snel een pint (0,56 liter, red.) achterover te gooien tijdens de rust, maar iedereen weet dat het niet goed is om veel en snel te drinken. Dat is een ongezond aspect van onze supporterscultuur”, zegt Crouch tegen The Times.