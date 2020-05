Müller over topsnelheid Davies: ‘Meep meep, daar komt de roadrunner!’

FOX Sports berekende daarbij dat Davies een topsnelheid van 35,27 kilometer per uur behaalde. Teamgenoot Müller verwoordde zijn gedachten daarbij treffend, na afloop voor de camera van FOX. ,,Alphonso is een speler die alles geeft en heel veel kracht heeft. Soms staat hij niet goed op het veld, maar als een tegenstander denkt alle tijd te hebben, is het ‘meep meep meep’, daar komt de roadrunner! De FC Bayern Roadrunner die de bal komt afpakken.”



Davies kreeg ook complimenten van de Belgische topspits Romelu Lukaku. ,,Davies is fast as f***”, twitterde hij.