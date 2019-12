Moyes volgt opvolger op bij West Ham United

Pellegrini werd zaterdag op straat gezet vanwege de slechte resultaten: The Hammers staan vlak boven de degradatiestreep. Dat betekende het einde van Pellegrini, die na het seizoen 2017/18 juist was aangesteld als vervanger van interim-manager Moyes, die West Ham naar handhaving had geleid.

Dat kunstje mag Moyes nu dus herhalen. Hij heeft een contract voor anderhalf seizoen ondertekend. ,,We zijn verheugd dat David terug is”, laat West Ham in een verklaring weten. ,,Hij kent de club en heeft in de korte periode waarin hij de vorige keer hier was laten zien dat hij resultaten kan halen. We geloven dat hij de club weer in de juiste richting kan krijgen.”

Ook Moyes zelf is blij dat hij terug is bij West Ham. ,,Het voelt goed om weer thuis te zijn. Ik heb het gemist om hier te zijn omdat ik het de vorige keer heel erg naar mijn zin had. Ik kan niet wachten om te beginnen.” West Ham United speelt zijn eerstvolgende wedstrijd op 1 januari thuis tegen directe concurrent Bournemouth, dat één plaats hoger staat.