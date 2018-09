Mourinho: Zonder verlenging zijn favoriete teams in het nadeel

Het was een pijnlijke avond voor Manchester United op het eigen Old Trafford. Derby County, dat in het Championship speelt, trok na strafschoppen aan het langste eind. Die penaltyreeks had United, dat in de 67ste minuut verder moest met tien man na rood van Sergio Romero, ternauwernood nog afgedwongen doordat Marouane Fellaini in de 95ste minuut de 2-2 maakte.



Normaal gesproken zou er dertig minuten worden verlengd in de Carabao Cup, maar sinds dit seizoen is dat niet langer het geval. En dat vindt Mourinho niet in het voordeel van de 'grote clubs'. ,,De nieuwe regels, waar ik het mee eens ben, brengt favoriete teams meer in gevaar. Zonder verlenging is het team dat normaal gesproken in dertig minuten extra tijd wint in het nadeel."