Mourinho na ‘terechte gele kaart’: Ik was grof tegen een idioot

Mourinho kreeg een gele kaart nadat hij iets had geroepen in de richting van de dug-out van Southampton. De Portugees, die leek te spieken, protesteerde niet. Hij wilde na de partij er nog wel iets over kwijt. ,,Die gele kaart was terecht, want ik was ‘rude’. Grof. Maar ik was wel grof tegen een idioot.”

Met ‘idioot’ bedoelde Mourinho één van de assistenten van coach Ralph Hasenhüttl. Het incident gebeurde na de afgekeurde gelijkmaker van Harry Kane.

Topschutter Kane is voorlopig uitgeschakeld. ,,Het ziet er niet goed uit, dat ziet het nooit met een hamstringblessure”, zei Mourinho over zijn spits, die een kwartier voor tijd gewisseld werd. ,,Is het slechts een pijntje of erger? Op dit moment kan ik niets zeggen. Harry heeft alles nog gespeeld, iedere minuut. Maar het is zeker dat hij er nu voor even uit is.”

Tottenham staat in de subtop en het gat met nummer 4 Chelsea is al zes punten. Toch zijn de Spurs niet voornemens de transfermarkt op te gaan. ,,Mijn werk gaat niet over kopen, het gaat om werken met de spelers op het veld. En dat gaat nu erg lastig, want we hebben daar geen tijd voor”, aldus Mourinho, die al jarenlang zijn onvrede uit over het drukke speelschema.

Volledig scherm © AFP