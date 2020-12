Mourinho moet het bij Spurs komende duels doen zonder Lo Celso

Samenvattingen Atalanta verslaat AS Roma in laatste halfuur, Lazio wint van Napoli

20 december Atalanta heeft uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van Gian Piero Gasperini won in Bergamo met 4-1 van AS Roma. De bezoekers uit de hoofdstad dachten vanavond op weg te zijn naar een overwinning, maar in het laatste halfuur maakte Atalanta nog vier fraaie goals.