Mourinho looft collega Guardiola: ‘Hij belde toen mijn vader stierf, dat vergeet ik niet’

Een journalist wilde van de Portugees weten of hij en Guardiola vrienden zijn. ,,Het probleem met ons, coaches, is dat het niet makkelijk is om vriendschappen of relaties op te bouwen”, antwoorde Mourinho. ,,We zien elkaar nooit. Alleen twee minuten voor en twee minuten na een wedstrijd. Dat maakt het moeilijk.”



Maar de twee hebben uiteraard wel een verleden. Mourinho was tolk en assistent van Bobby Robson bij Barça toen Guardiola er speelde. Nadien kwamen ze elkaar als coaches uiteraard vaak tegen. ,,In die drie jaar dat we samen bij Barça waren, zag ik Pep elke dag. De titels die we wonnen, hebben we samen gevierd. De teleurstellingen verwerkten we ook samen. Voor ons allebei was dat een geweldige periode in ons leven. En dat blijft natuurlijk. Ik heb alleen maar goede gevoelens bij hem.”