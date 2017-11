Mourinho: Ibrahimovic klaar voor rentree

Tweede ka­pi­taal­in­jec­tie in twee jaar voor Atlético Madrid

10:18 Een Israëlische investeringsmaatschappij heeft voor 50 miljoen euro 15 procent van de aandelen van de Spaanse voetbalclub Atlético Madrid overgenomen. Het is de tweede kapitaalinjectie voor de club in twee jaar. In 2015 nam de Chinese groep Wanda 20 procent van de aandelen van de club over, toen voor een bedrag van 50 miljoen euro.