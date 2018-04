Mourinho grijpt in na blamage ManUnited

De Portugese manager kondigde aan zijn elftal flink te wijzigen voor de midweekse wedstrijd tegen Bournemouth. ,,Andere spelers krijgen een kans om zich te bewijzen en zo een plek te verdienen in het elftal dat zaterdag op Wembley tegen Tottenham Hotspur speelt in de halve finale van de FA Cup'', zei Mourinho.



Zijn sterrenploeg liet zich op het eigen Old Trafford te kijk zetten door de hekkensluiter van de Premier League (0-1). Daardoor kon stadgenoot Manchester City de titel vieren.



Tegen Bournemouth krijgen andere spelers een kans. ,,Roteren is niet het juiste woord. Ik geef andere spelers de mogelijkheid om zich in de kijker te spelen. Voor mij is het enige criterium hoe iemand speelt. Niet hoeveel geld ze waard zijn, hoeveel ze verdienen of hoe ze eruit zien.''



Mourinho haalde Paul Pogba tegen WBA al binnen een uur naar de kant. Volgens de trainer was dat niet zozeer omdat de man van 105 miljoen euro slecht speelde, maar vooral omdat Pogba al geel op zak had.