Mourinho-effect bij Spurs: eerste uitzege in PL sinds januari

Tegen West Ham United legde Spurs veel energie in het spel, om de buitenwereld te laten zien dat de verliezend finalist van de Champions League nog steeds een kon voetballen. Bij rust leidden bezoekers met 0-2 door doelpunten van Son Heung-min en Lucas Moura. Bij beide treffers zag de defensie van West Ham er niet al te best uit.

Comeback

Na rust leek Harry Kane de wedstrijd te beslissen: 0-3. Ineens zag de thuisploeg in dat het zo niet verder kon, ook omdat het zwaard van Damocles boven het hoofd van trainer Manuel Pellegrini hangt. De thuisploeg ging vol in de aanval, waar de bezoekers de touwtjes lieten vieren. Daar profiteerde invaller Michael Antonio van 1-3.

Het London Stadium begon in een comeback van West Ham te geloven. Maar deze kwam te laat. Een goal van Declan Rice werd terecht afgekeurd wegens buitenspel, waarna verdediger Angelo Ogbonna in de vijfde minuut van de blessuretijd de aansluitingstreffer maakte. De opleving kwam te laat. En zo zegevierde Mourinho bij zijn rentree in de Premier League en won Spurs voor het eerst in bijna twee maanden - 28 september - weer eens in de Premier League en boekte het de eerste uitzege in de Engelse competitie sinds 20 januari bij Fulham (0-2).