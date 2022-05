Mourinho (59) gaat nog lang niet stoppen: ‘Het is pas klaar als je de passie niet meer voelt’

De coach van AS Roma kreeg de vraag voorgelegd of hij en generatiegenoot Carlo Ancelotti (62) te vroeg zijn afgeschreven door hun critici. Ancelotti werd na een minder succesvolle tijd in Engeland onlangs Spaans kampioen met Real Madrid en heeft met zijn ploeg nog de Champions League-finale tegen Liverpool in het verschiet, terwijl ook Mourinho na zijn ontslag bij Manchester United en een weinig glansrijke periode bij Tottenham Hotspur nu bij Roma toch weer in de race is voor een Europese prijs.

,,Het probleem met Carlo was dat je bij Everton al van tevoren weet dat je de Champions League niet zal winnen. Mijn probleem is dat mensen dachten dat ik alleen aan een trainersjob begin om te winnen, maar het ging me bij Spurs niet om winnen’’, zei Mourinho.

De laatste jaren trekken jongere coaches meer aandacht in het Europese voetbal, Pep Guardiola (Manchester City) en Jürgen Klopp (Liverpool) voorop. Mourinho maalt daar niet om en ziet überhaupt geen verdeling in generaties. ,,Zo kijk ik er niet naar. Kwaliteit heeft geen leeftijd. Hetzelfde geldt voor spelers. Er zijn spelers die geweldig zijn op hun 20ste en er zijn spelers die geweldig zijn op hun 40ste.’’

Mourinho heeft in elk geval nog niet over zijn afscheid van het trainersvak nagedacht. ,,Het is pas klaar als je de passie niet meer voelt. Als je geen druk meer voelt voor wedstrijden. Zolang dat er wel is, is stoppen helemaal niet aan de orde. Carletto (Ancelotti) en ik bepalen zelf wel wanneer we ermee ophouden. Maar ik denk dat jullie nog even geduld moeten hebben. Want het zal niet snel gebeuren.’’