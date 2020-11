Morata keert terug in Spaanse selectie voor duel met Oranje

Hazard terug bij ‘Rode Duivels’

Eden Hazard keert terug in de Belgische voetbalselectie. De captain van de ‘Rode Duivels’ maakte onlangs na veel fysieke problemen zijn rentree bij Real Madrid. Hazard luisterde zijn terugkeer in de basis bij de Spaanse kampioen vorige week op met een fraaie treffer tegen Huesca (4-1).



België, de nummer 1 van de wereldranglijst, oefent woensdag tegen Zwitserland en sluit daarna de groepsfase van de Nations League af met interlands tegen Engeland (15 november) en Denemarken (18 november). Alle wedstrijden worden zonder publiek gespeeld in Leuven, omdat het Koning Boudewijn-stadion niet beschikbaar is vanwege de avondklok die in Brussel geldt.



Ook Thorgan Hazard, het broertje van Eden, keert terug in de selectie. Bondscoach Roberto Martinez kan daarnaast weer beschikken over doelman Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Dries Mertens. Romelu Lukaku behoort eveneens tot de selectie, hoewel de spits de laatste duels van zijn Italiaanse club Internazionale miste vanwege een spierblessure. Martinez heeft de 19-jarige middenvelder Charles De Ketelaere van Club Brugge voor het eerst opgeroepen.