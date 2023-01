Monza-eigenaar Silvio Berlusconi (86) na stunt tegen Juventus platgebeld over beloofde ‘bus vol sletten’

Berlusconi kwam na deze belofte zwaar onder vuur te liggen, onder meer in de Italiaanse media. ‘Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat zo’n kleedkamergrap voor zoveel ophef en kwaadaardige reacties zou zorgen’, reageerde hij destijds op Twitter. ‘Ik heb medelijden met deze critici.’

Na de zege op Juventus werd Berlusconi bijzonder vaak herinnerd aan zijn uitspraken. ‘Ik ben al honderd keer gebeld en gevraagd of ik mijn belofte na ga komen’, zegt hij tegen de Italiaanse krant La Repubblica. Of Berlusconi zijn belofte ook echt nakomt, is niet bekend. De social media-afdeling van de club was er zondag na de zege in ieder geval als de kippen bij om Berlusconi via Twitter te herinneren aan zijn belofte.