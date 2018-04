Montella ontslagen bij Sevilla

Fortuna Düsseldorf na vijf jaar terug in Bundesliga

15:14 Fortuna Düsseldorf is terug in de Bundesliga. De ploeg uit Düsseldorf won vandaag bij Dynamo Dresden met 2-1 en is daarmee zeker van minimaal de tweede plek, die goed is voor promotie naar de hoogste voetbalcompetitie in Duitsland.