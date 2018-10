Moniz weg bij Trencin vanwege corruptie in Slowaakse voetbal

Trainer Maes vier dagen na vrijlating ontslagen bij Lokeren

15:43 Peter Maes heeft ongetwijfeld de vervelendste week in zijn trainersloopbaan beleefd. De coach van Sporting Lokeren werd maandag opgepakt in het kader van het grootscheepse onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. Tot overmaat van ramp werd hij zaterdagavond door zijn club ontslagen.