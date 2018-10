Mogi Bayat: goedkoop, hard en kampioen in vriendjespolitiek

Mogi Bayat werd vanochtend opgepakt in een grootschalig onderzoek naar financiële fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Bayat is nog maar acht jaar actief als makelaar, en toch werkte nagenoeg elke Belgische club al met hem samen. Wie is deze man, die volgens sommige berekeningen 90 procent van de Belgische transfermarkt in handen heeft? Een portret.

Om te beginnen is Bayat niet duur. Een makelaar verdient gemiddeld 10 tot 15% op een transfer. Niet één keer, maar ieder jaar dat het contract loopt. Voor een speler van 1 miljoen euro die voor drie jaar wordt vastgelegd, vangt de makelaar in totaal dus 300.000 tot 450.000 euro. Maar Bayat laat zijn prijs naar verluidt soms zakken tot 7 procent van het totale transferbedrag. Dat is een serieuze korting. Bayat kan die geven omdat hij véél transfers doet. Andere makelaars zijn kruideniers, hij is een supermarkt.

Bovendien is Bayat een meester in het verkopen van overbodig geworden spelers. Grote schoonmaak in de kleedkamer? Eén adres: Bayat. Dankzij een loyaal netwerk in binnen- en buitenland krijgt hij voetballers altijd wel ergens voor een degelijke prijs verkocht, zelfs als ze weinig of niks hebben gepresteerd. Eén manier om dat te doen is een soort van koppelverkoop: "Als je die goeie speler koopt, moet je die mankepoot er voor een zacht prijsje bij nemen", bijvoorbeeld. Kortom: hij is niet vies van ondankbaar werk - waarvoor veel andere makelaars wél de neus ophalen - en ook niet van véél werk. Meestal levert het de clubs iets op én hij is niet duur.

Monopolie

Het netwerk van Bayat bestaat uit de clubs waarmee hij vaak werkt. Of beter gezegd: clubs waarvóór hij werkt. Bij Bayat zijn zij de belangrijkste klant. Een concurrent noemde hem ooit 'geen spelersmakelaar, maar een clubmakelaar'. Dat is niet eens overdreven. Bayat heeft bijna geen enkele speler onder contract. Als een club een speler wil halen of verkopen, bellen ze Bayat. Die zoekt eerst contact met de club waar de speler zit of naartoe zou kunnen. Pas als die club geïnteresseerd is, gaat Bayat naar de speler zelf. Ziet de voetballer de transfer ook zitten, dan sluit Bayat een eenmalige overeenkomst.

En die spelers zien het vaak zitten, omdat hij met voorstellen komt die ze van hun vaste makelaar soms niet krijgen. Kortom: hij pikt geregeld cliënten weg bij collega's en is dus niet geliefd. Ze noemen hem 'gewetenloos' en 'maffieus'. Toch is er nog geen enkel hard bewijs van malafide praktijken opgedoken. Maar hij speelt het spel hard, gaat onder de prijs en is kampioen in de vriendjespolitiek.



Op die manier heeft Bayat zich bij ongeveer elke club in België tot de nummer 1 opgewerkt. Zelfs met Club Brugge en Racing Genk - die een tijd lang niets meer van hem moesten weten - doet hij nu opnieuw zaken. Omdat hij volgens veel clubleiders gewoon de beste is. Bij Anderlecht, AA Gent en Charleroi (geleid door zijn broer Mehdi) is hij zelfs kind aan huis, daar speelt hij duidelijk een rol in de transferpolitiek. Er werd zelfs gezegd dat hij bij Anderlecht een eigen bureau had. Een fabeltje, maar wel eentje dat iets zegt. Dat Hein Vanhaezebrouck en Felice Mazzu (de trainers van AA Gent en Sporting Charleroi) wél een langer lopend contract met Bayat hebben, is dan weer geen fabel. Zijn invloed is groot. En dat er stilaan sprake is van een monopolie - volgens Voetbalkrant.com doet Bayat 90 procent van alle Belgische transfers - is ook geen overdrijving. En monopolies zijn nooit gezond.

Leeuwenjong