Mogelijke WK-ganger Mitchel Bakker belangrijk met assist en goal, Union Berlin is koppositie kwijt

Union Berlin, dat vorige week door een late goal van Danilho Doekhi nog met 2-1 won van Borussia Mönchengladbach, is de koppositie in de Bundesliga nu kwijt aan Bayern München. De Duitse kampioen van de laatste tien seizoenen won zaterdagmiddag al met 2-3 bij Hertha BSC en heeft nu twee punten meer na dertien speelrondes.



Union Berlin kreeg slechts negen doelpunten tegen in de eerste twaalf wedstrijden, maar de ploeg van trainer Urs Fischer moest vanmiddag liefst vijf goals slikken. Bij rust stond het nog 0-0, maar Robert Andrich scoorde in de eerste minuut van de tweede helft. Via twee goals van Moussa Diaby, de tweede op aangeven van Bakker, werd het in de 56ste en 58ste minuut 2-0 en 3-0. De Tsjechische spits Adam Hložek tilde de score halverwege de tweede helft naar 4-0, waarna Bakker een kwartier voor tijd voor de 5-0 eindstand zorgde.