Mo Salah voegt zich in bijzonder rijtje na 150ste treffer voor Liverpool, Ziyech helpt Chelsea aan winst

De verschillen tussen de nummers 2 en 18 van de Premier League waren niet alleen op de ranglijst terug te zien, ook op het veld waren de krachtsverhoudingen duidelijk. In de eerste helft was het logischerwijs vooral Liverpool dat kansen creëerde, maar vlak na rust scoorde juist Norwich de openingstreffer. Milot Rashica, oud-speler van Vitesse, was met een van richting veranderde doelpoging trefzeker. Aan Liverpool de taak om tegen het toch al georganiseerde Norwich een gat in de verdediging te vinden.

In de 64ste minuut slaagde Liverpool er eindelijk in om te scoren. Mané, begin deze maand nog de grote held van Senegal in de Afrika Cup, wist met een omhaal Angus Gunn te verschalken. Amper een paar minuten later was het die andere hoofdrolspeler in de Afrika Cup die er 2-1 van maakte. Salah speelde na een prachtige diepe bal van doelman Alisson de andere doelman Gunn uit, en schoot de bal goed gemikt langs twee Norwich-verdedigers die op het verkeerde been stonden. Voor Salah was het zijn 150ste treffer in het Liverpool-shirt. Alleen Roger Hunt (226) had minder wedstrijden nodig dan Salah (233) om 150 keer in alle competities te scoren. Salah is de tiende Liverpool-speler die de grens van 150 goals is gepasseerd.