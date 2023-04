Mitchel Bakker en Jeremy Frimpong schieten Bayer Leverkusen naar halve finale tegen Roma

Met video Real Madrid flikt het weer: halve finale Champions League een feit na moeiteloze avond in Londen

Real Madrid staat in de halve eindstrijd van de Champions League. De titelhouder won dinsdag in Londen met 2-0 van Chelsea. Vorige week was Real in de eerste ontmoeting al met dezelfde cijfers te sterk. Chelsea strandde een jaar geleden ook in de kwartfinale tegen Real.