Misser van Pogba kost United zege

De ploeg van Solskjaer domineerde voor rust in stadion Molineux en kwam op voorsprong via Anthony Martial, die een flitsende aanval bekroonde met een doelpunt. In de tweede helft knokten de Wolves zich terug. De Mexicaanse spits Raúl Jiménez kopte de bal in de 54ste minuut nog op de paal, maar een minuut later was het wel raak via Rúben Neves. De Portugees kreeg de bal uit een hoekschop aangespeeld op zo’n 20 meter van het doel en passeerde doelman David de Gea met een prachtige krul. Even leek het alsof de 1-1 zou worden afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR liet het doelpunt uiteindelijk toch staan.



Manchester United was het seizoen vorige week begonnen met een overtuigende zege op Chelsea (4-0).