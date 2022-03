‘Miraculeus herstelde’ Antony wint bij basisdebuut met Brazilië

Gisteravond stond de 22-jarige Ajacied, op het oog ongehinderd door enig fysiek ongemak, voor het eerst in het basiselftal van de Braziliaanse nationale ploeg in het WK-kwalificatieduel met Chili. In het klassieke gele shirt had hij in het volgepakte stadion Maracanã van Rio de Janeiro een bescheiden aandeel in de 4-0 zege.

Volledig scherm Neymar juicht nadat hij Brazilië op 1-0 heeft gezet tegen Chili. © AFP Voor het al lang en breed voor het WK geplaatste Brazilië stond er tegen Chili - dat nog een kleine kans had op de eindronde in Qatar - behalve prestige weinig op het spel. De voorhoede waarvan Antony als rechtsbuiten deel uitmaakte, met Neymar als centrumspits en Vinicius Jr. op de linkervleugel, mocht daarom gezien worden als een pre-WK experiment van bondscoach Tite, in vermoedelijk diens laatste duel aan het hoofd van de Goddelijke Kanaries op eigen bodem.

De 60-jarige oefenmeester, sinds medio 2016 aan het roer bij de Seleção, heeft al laten weten na het WK niet meer terug te keren als bondscoach en vooralsnog zijn er in de aanloop naar de eindronde alleen oefenwedstrijden in het buitenland geprogrammeerd.

Het basisdebuut van Antony kon lange tijd gerust worden omschreven als ‘flets’. Hij werd niet vaak in het spel betrokken en op de momenten dat dat wel gebeurde, had hij moeite met zijn directe tegenstander Gabriel Suazo. Na een minuut of twintig probeerde de Ajacied de aanvoerder van de Chileense topclub Colo Colo met een handig wippertje te omspelen, maar daarop werkte de spijkerharde Chileen de frêle buitenspeler hardhandig tegen de vlakte. De bijna 70.000 toeschouwers in Maracanã werden daarbij getrakteerd op een vrij theatrale valpartij van Antony.

De spotlights waren in de eerste helft vooral voor de Braziliaanse aanvoerder Neymar en Vinicius Jr. Neymar werd vijf minuten voor rust in het strafschopgebied gevloerd door Mauricio Isla. De Argentijnse arbiter Dario Herrera kon weinig anders dan een penalty geven en Neymar schoot die zelf onberispelijk binnen.

Volledig scherm Antony wordt gevloerd door de Chileense doelman Claudio Bravo. © AFP

Kort daarop stond Antony aan de basis van de tweede Braziliaanse treffer. Hij pikte een slechte uittrap van doelman Claudio Bravo op en passte direct diep richting Neymar. Die liet de bal slim lopen voor de aanvaller van Real Madrid, die achter hem opdook en Bravo in de verre hoek passeerde.

Na rust drongen de Chilenen noodgedwongen wat meer aan. Daardoor ontstond logischerwijs meer ruimte voor Brazilië en ook voor de snelle Antony. Bij een uitbraak leidde de Ajacied halverwege de tweede helft min of meer de derde Braziliaanse goal in. Hij werd weggestuurd door centrale verdediger Marquinhos en op de rand van het strafschopgebied gevloerd door Bravo. Al vallend en met een van pijn vertrokken gezicht belandde de aanvaller binnen het zestienmetergebied, waarop de scheidsrechter opnieuw een penalty gaf. Invaller Philippe Coutinho, in de ploeg gekomen voor Paquetá, voltrok het vonnis: 3-0.

Een kwartier voor tijd zat het eerste basisoptreden in de Seleção erop voor Antony. Tite haalde hem tot groot plezier van het publiek in Maracanã naar de kant ten faveure van Richarlison, die als voetballer opgroeide en doorbrak in Rio bij Fluminense. De publiekslieveling bepaalde de eindstand kort voor tijd met een geplaatst schot in de rechterhoek op 4-0.

Uruguay naar Qatar

Brazilië eindigt door de zege als groepswinnaar van de Zuid-Amerikaanse WK-groep. Argentinië, dat vrijdag nog tegen hekkensluiter Venezuela speelt, wordt tweede. Ook Ecuador, dat donderdagavond verloor in en tegen Paraguay (3-1) is geplaatst, evenals Uruguay. Dat kwalificeerde zich definitief voor het WK door een 1-0 thuiszege op Peru, dat nu de vijfde plaatst bezet die recht geeft op een intercontinentale play-off om een ticket naar Qatar. Uruguay kwam in de slotfase nog met de schrik vrij, toen doelman Sergio Rochet na een redding met de bal over de doellijn leek te lopen.

Voor Chili is de lijn naar de eindronde heel dun: om nog kans te maken op de vijfde plaats in de groep, moet de ploeg dinsdag allereerst zelf thuis winnen van Uruguay. Daarbij moet het hopen dat Peru thuis niet wint van Paraguay en Colombia, zesde na een 3-0 thuiszege op Bolivia, niet wint in Venezuela.

Bekijk hieronder de samenvatting van Uruguay-Peru