Millwall dankzij winnende goal Zian Flemming op rand van play-offs om promotie

Het was voor Flemming zijn vijftiende goal in 42 wedstrijden in het Championship. Spits Tom Bradshaw scoorde vanavond twee keer, waarmee hij clubtopscorer is met 16 treffers in 40 wedstrijden. Flemming maakte in juli vorig jaar voor 2,5 miljoen euro de overstap naar Millwall, nadat hij vorig seizoen met twaalf treffers (en een redding op de doellijn tegen NEC op de slotdag) een grote rol had gespeeld in de handhaving van de Limburgse club. Eerder kende Flemming al een goede periode bij NEC met 13 goals in 25 duels, maar dat seizoen werd door corona in maart afgebroken.