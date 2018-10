Mile Jedinak stopt bij Australië

De middenvelder debuteerde begin 2008 in de nationale ploeg. De toenmalige bondscoach Pim Verbeek nam Jedinak mee naar het WK van 2010. Vier jaar later bij de mondiale eindronde in Brazilië droeg hij de aanvoerdersband. Jedinak benutte een strafschop in de tweede groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal, maar kon daarmee niet voorkomen dat Australië verloor (2-3).



Bij het laatste WK in Rusland was hij onder bondscoach Bert van Marwijk ook weer belangrijk. Jedinak nam de twee doelpunten van Australië in de groep voor zijn rekening, beide uit een strafschop. Het leverde alleen een punt op tegen Denemarken (1-1). De afsluitende groepswedstrijd tegen Peru (0-2) gaat als de laatste interland van Jedinak de boeken in.

Jedinak is na Tim Cahill het tweede boegbeeld van de 'Socceroos' die stopt. De 38-jarige Cahill, topscorer aller tijden van zijn land, krijgt binnenkort een afscheidswedstrijd.