Milan-jeugd dendert ook zonder ‘papa-Zlatan’ door

Video Mourinho verdedigt doelpunten­droog­te Bergwijn: ‘Goals gaan vallen als zijn fitheid verbetert’

3 januari Het is nog niet het seizoen van Steven Bergwijn bij Tottenham Hotspur. José Mourinho kiest vaak voor de 23-jarige Amsterdammer naast het superkoppel Harry Kane en Heung-Min Son, maar Bergwijn heeft nog niet gescoord in de negentien wedstrijden van dit seizoen. ,,We weten waar Steven toe in staat is,” aldus Mourinho.