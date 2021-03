Coach Pep Guardiola van Manchester City heeft aan de vooravond van de return tegen Borussia Mönchengladbach in de Champions League één van zijn spelers stevig van repliek gediend. Verdediger Oleksandr Zinchenko (ex-PSV) waagde het in zijn vooruitblik te zeggen dat zijn club dit seizoen wel eens vier hoofdprijzen zou kunnen winnen.

,,Waarom niet? Ik kan bij iedereen in onze kleedkamer de honger in de ogen lezen. Iedereen wil bij ons titels winnen. We hebben een geweldige ploeg, met de beste spelers van de wereld. Dus het is zeker mogelijk”, liet Zinchenko openhartig weten.

Guardiola wilde op zijn beurt echter niets van een historische ‘quadruple’ weten. ,,Ik ben ouder dan mister Zinchenko”, sprak de Spanjaard scherp. ,,Ik heb meer ervaring en ik ben het niet met hem eens. Zinchenko moet zich gewoon richten op een goede wedstrijd tegen Borussia en ervoor zorgen dat we doorgaan in de Champions League.”

Manchester City verdedigt in de ‘thuiswedstrijd’ in Boedapest een voorsprong van 2-0. Het uitduel werd vanwege de reisrestricties rond het coronavirus eveneens in de Hongaarse hoofdstad gespeeld. De ploeg van Guardiola, in de Premier League de vrijwel zekere kampioen, komt zaterdag tegen Everton uit in de kwartfinales van de FA Cup en speelt in april in de finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur.

,,Vier titels is nog nooit gebeurd en ik zie het dit seizoen evenmin gebeuren”, betoogde Guardiola. ,,Mijn huidige team is slechter dan de ploegen die ik eerder bij City onder mijn hoede had. Waarom? Nou, mijn vroegere teams wonnen veel prijzen en deze nieuwe ploeg heeft nog helemaal niets gewonnen.”

Bij City is aanvaller Raheem Sterling terug in de selectie. De Engelse international ontbrak zaterdag bij het gewonnen duel bij Fulham (0-3). Volgens Guardiola was er geen sprake geweest van een aanvaring met Sterling, zoals de geruchten wilden doen geloven. ,,Hij was gewoon niet geselecteerd en daar heeft hij normaal op gereageerd, zoals het hoort.”

