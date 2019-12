Miedema na twee treffers nu op 200 goals: ‘Ik hou dat allemaal niet bij’

Miedema scoorde dit seizoen al 26 keer in 16 wedstrijden voor haar club Arsenal, de titelverdediger in de FA Women's Super League. Op 1 december maakte Miedema grote indruk in de 11-1 overwinning op Bristol City in de FA Women's Super League. Na 69 minuten werd ze toen gewisseld bij een 10-0 tussenstand. Ze had toen zelf zes keer gescoord en de overige vier goals voorbereid.



Miedema is ook al topscorer aller tijden in Oranje. Voor de nationale ploeg staat ze nu al op 69 doelpunten in 87 wedstrijden. Miedema werd afgelopen zomer, kort na de verloren WK-finale in Frankrijk, pas 23 jaar.