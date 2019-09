Miedema helpt Arsenal met twee goals op weg naar achtste finales

In het Stadio Artemio Franchi, waar de mannen van Fiorentina zaterdag tegen Juventus spelen, werd al snel duidelijk dat Arsenal zich zeer waarschijnlijk mag gaan opmaken voor de achtste finales. Miedema, die op tijd was hersteld van een hamstringblessure, Van de Donk en Roord stonden allemaal in de basis en gingen bij rust al met 0-2 aan de leiding. Miedema maakte al vallend de 0-1, Kim Little de 0-2.



Na rust gooide Arsenal binnen tien minuten de wedstrijd op slot. Miedema profiteerde van een verkeerde terugspeelbal en Lisa Evans scoorde via een fraaie volley: 0-4. Na die stand zat de taak van Miedema erop en werd ze gewisseld. Ze zag vanaf de zijkant toe hoe haar teamgenoten niet meer tot scoren kwamen.



Daarmee is een grote stap gezet naar de achtste finales. Al is er op donderdag 26 september nog wel de return op Meadow Park in Borehamwood.