Miedema helpt Arsenal aan zege op Spurs voor 38.262 toeschouwers

RecordArsenal heeft in de FA Women's Super League een 0-2 overwinning geboekt in North London Derby bij Tottenham Hotspur, die gespeeld werd voor 38.262 toeschouwers, een record in de Engelse vrouwencompetitie. Vivianne Miedema maakte haar dertiende goal in tien duels voor Arsenal.

Het vorige toeschouwersrecord in de Engelse vrouwencompetitie was 31.213. Zoveel mensen kwamen er op zaterdag 7 september af op de derby tussen Manchester City en Manchester United in het Etihad Stadium.



Arsenal speelde een slordige wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium, maar bleek uiteindelijk toch te sterk voor de rivaal uit het noordoosten van Londen. Miedema maakte in de 82ste minuut de 0-2, nadat ze handig profiteerde van een te korte terugspeelbal op de keeper van Tottenham Hotspur. Kim Little, de Schotse captain van Arsenal, had Arsenal in de 67ste minuut al op voorsprong gezet met een fraaie uithaal met haar mindere linkerbeen. Daniëlle van de Donk deed ook de hele wedstrijd mee bij Arsenal, Jill Roord viel kort voor tijd nog in. Siri Worm, de Nederlandse linksback van Spurs, werd in de 83ste minuut gewisseld.

Barclays FA Women's Super League on Twitter A little bit of magic from @ArsenalWFC's Kim Little! And a treat for the 38,262 at Tottenham Hotspur Stadium! #WomensFootballWeekend #TOTARS https://t.co/LpT4xdWSNF

13 goals in 10 duels

Miedema scoorde dit seizoen al dertien keer in tien duels. Tien van die goals maakte ze in de vier wedstrijden tot nu toe in de Champions League. In de FA Women's Super League staat ze nu op drie goals in vijf duels. Vorig seizoen scoorde Miedema liefst 31 keer in 28 duels in alle competities.

Titelverdediger Arsenal staat nog altijd derde in de FA Women's Super League met 15 punten na zes duels, net als Manchester City, dat een iets beter doelsaldo heeft. Chelsea blijft koploper met 16 punten nadat het eerder vandaag in het zuiden van Londen met 1-0 won van Manchester United, de ploeg van Jackie Groenen.

Van Es en Kaagman winnen op Anfield

Er was ook succes voor Kika van Es en Inessa Kaagman, de twee Nederlandse speelsters van Everton. Zij wonnen voor 23.500 toeschouwers op Anfield met 0-1 van het vrouwenteam van Liverpool. Aanvoerder Lucy Graham maakte kort voor rust met een fraaie uithaal de winnende goal namens The Toffees.



Het mannenteam van Everton won in september 1999 voor het laatst op Anfield. Het vrouwenteam van Everton staat op een vierde plaats in de FA Women's Super League met 12 punten na zes wedstrijden. Van Es deed de hele wedstrijd mee, Kaagman speelde 83 minuten op Anfield.

#UWCL on Twitter 38,262 at @SpursWomen v @ArsenalWFC 🙌🙌🙌🙌 23,500 at @LiverpoolFCW v @EvertonWomen 🙌🙌🙌🙌

