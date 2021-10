Miedema dendert door met koploper Arsenal, Groenen speelt gelijk in Manchester-derby

Samenvatting Scorende Lieke Martens met Barcelona veel te sterk voor Vivianne Miedema's Arsenal

6 oktober FC Barcelona is uitstekend begonnen aan de groepsfase van de Women's Champions League. De titelverdediger was voor bijna drieduizend fans in het eigen Estadi Johan Cruyff met 4-1 te sterk voor Arsenal, de koploper in de FA Women's Super League. Gezien het spelbeeld, een kansenverhouding van 35-6 en een gemiste penalty in de blessuretijd viel de uitslag nog laag uit.