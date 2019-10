Miedema blijft maar scoren voor Arsenal: 50 goals bij 50ste basisplaats

Vivianne Miedema is all-time topscorer in Oranje met 65 goals in 85 interlands, maar de 23-jarige spits uit Hoogeveen is ook niet te stoppen in het shirt van Arsenal. Vanavond kwam ze op 50 goals voor de club. Daar ze had ze 50 basisplaatsen voor nodig.

Miedema was daarnaast ook nog zeven keer invalster bij Arsenal, dus in totaal had ze 57 wedstrijden nodig om de mijlpaal van 50 goals voor de club uit Londen te bereiken. In de FA Women's Super League, waarin ze vorig seizoen topscorer en beste speelster werd, staat nu op 29 goals (en 15 assists) in 35 wedstrijden.

Miedema maakte na het gewonnen EK in eigen land de overstap van Bayern Munchen naar Arsenal, maar in haar eerste seizoen voor de Engelse topclub scoorde ze slechts negen keer in 19 wedstrijden. Vorig seizoen kwam ze tot 31 goals in 28 wedstrijden in alle competities. Dit seizoen staat Miedema alweer op tien goals in tien wedstrijden.

Vanavond maakte Miedema kort voor rust de 4-0 in de achtste finale van de UEFA Women's Champions League tegen Slavia Praag, waar Arsenal twee weken geleden al met 2-5 won in de heenwedstrijd. Toen scoorde Miedema liefst vier keer. Eerder vanavond scoorden ook Daniëlle van de Donk, Jill Roord en de Schotse aanvoerder Kim Little al voor Arsenal.

Olympique Lyon, FC Barcelona, Atlético Madrid, VfL Wolfsburg en Bayern München plaatsten zich eerder deze week al voor de kwartfinales van de Champions League.

Arsenal Women on Twitter 50 STARTS. 50 GOALS FOR THE ARSENAL! 🔥 Congratulations, @VivianneMiedema 👏 https://t.co/8cJJFaCOWX

Volledig scherm © Action Images via Reuters

