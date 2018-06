Mido verliest 37 kilo in vijf maanden: 'Anders was ik voor mijn 40ste dood'

Oud-Ajacied Mido is inmiddels 35 jaar en met een beetje geluk had hij morgen met Mohamed Salah aan de aftrap kunnen verschijnen in het WK-duel met Uruguay. Mido stopte echter al vijf jaar terug met voetballen na een mislukt avontuur bij Barnsley. Niet in de laatste plaats omdat de Egyptenaar al een tijdje tobde met zijn gezondheid.



,,Ik woog 150 kilo en bereikte het punt dat ik amper dertig meter kon wandelen'', zegt Mido in een interview in de Engelse krant The Guardian. ,,Als ik dat wel deed, kreeg ik pijn in mijn rug, knieën en gewrichten. Ik herinner me dat ik met drie vrienden van mijn boot stapte en we een paar honderd meter naar een eiland moesten lopen. Het zand was zwaar en de zon scheen fel. Ik zei: 'Ik kan niet lopen'. Ik moest een half uur blijven zitten. Ik was 34. Dat was het kantelpunt voor mij."