Michael van Gerwen vol vertrouwen voor nieuwe clash met Gerwyn Price: ‘Sta bovenaan zonder mijn beste spel’

Michael van Gerwen is het Premier League-avontuur goed gestart dit jaar. Na vier speelrondes staat Mighty Mike eerste op de ranglijst. Donderdagavond wacht avond nummer vijf in Exeter, waarop Van Gerwen het opneemt tegen Gerwyn Price.

Van Gerwen en Price troffen elkaar in de eerste twee speelrondes van de Premier League al twee keer. Op de tweede avond in Cardiff was Price in de halve finale met 6-5 te sterk, waarna vorig week op de vierde avond de revanche van de Nederlander volgde. Van Gerwen won de finale, ondanks zeven matchdarts van Price, in Dublin met 6-5. Mede daardoor staat Mighty Mike nu met tien punten bovenaan in de Premier League met een punt meer dan wereldkampioen Michael Smith en respectievelijk twee en drie punten meer dan Price en Nathan Aspinall. Chris Dobey (5 punten), Dimitri van den Bergh (5 punten), Jonny Clayton (4 punten) en Peter Wright (0 punten) volgen op gepaste afstand.

,,Ik sta eerste op de ranglijst en ik heb nog niet eens mijn beste spel laten zien. Dat geeft me veel vertrouwen. Mijn tegenstanders weten waartoe ik in staat ben", zo blikt Van Gerwen vooruit op het duel met Price. De Nederlander kan nog steeds nauwelijks geloven dat hij op de tweede Premier League-avond in Cardiff verloor van de Welshman. ,,Ik gooide 110.75 gemiddeld op die avond en verloor dus hij weet dat ik nog wat goed te maken heb.”

Van Gerwen hoopt dit jaar voor de zevende keer de Premier League te winnen. Hij heeft nu samen met Phil Taylor al het recordaantal eindzeges (zes) in handen. ,,Ik weet dat er nog veel werk te doen is en dat ik moet blijven presteren de komende weken en er is nog veel om voor te vechten, maar ik voel me goed.”

Programma - Premier League (Exeter)

Kwartfinales:

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

Nathan Aspinall - Michael Smith

Dimitri Van den Bergh - Chris Dobey

Jonny Clayton - Peter Wright

Halve finales:

Michael van Gerwen/Gerwyn Price - Nathan Aspinall/Michael Smith

Dimitri van den Bergh/Chris Dobey - Jonny Clayton/Peter Wright

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

