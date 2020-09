Metzelder verder in nauw: 297 bestanden met kinderporno op mobieltje van Duitse ex-international

Inval bij voormalig Real Ma­drid-spe­ler Metzelder om verdenking kinderpor­no, vriendin vond foto’s

4 september De Duitse oud-voetbalinternational Christoph Metzelder (38) wordt verdacht van bezit en verspreiding van kinderporno. Het Openbaar Ministerie in Hamburg doet onderzoek naar materiaal dat bij huiszoekingen in Düsseldorf in beslag is genomen, meldde de Hamburgse aanklager Liddy Öchtering.