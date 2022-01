Met vroege uitschakeling kunnen Marokkaanse fans weer hopen op terugkeer Hakim Ziyech

De handen in de zij en het gebogen hoofd van Sofyan Amrabat, na de beslissende treffer in het snikhete Yaoundé, zijn veelzeggend. In Marokko groeide gestaag het gevoel dat het nationale elftal zich eindelijk weer eens de nummer 1 van Afrika mocht gaan noemen, maar ook deze generatie slaagde er niet in om eeuwige roem te vergaren. Aan de hand van Mohamed Salah was Egypte te sterk. De captain had aan twee flitsen genoeg om zijn stempel te drukken: eerst tekende de Liverpool-ster met een intikker voor de gelijkmaker en in de verlenging werd een voorzet van hem binnengewerkt door invaller Trézéguet.

Ook zonder de met bondscoach Vahid Halilhodzic gebrouilleerd geraakte sterren Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui gold Marokko voorafgaand aan het toernooi als een van de favorieten voor de eindzege, een rijtje waar het eigenlijk elke editie in wordt geschaard. Logisch ook. Wereldtopper Achraf Hakimi van Paris Saint-Germain is de absolute ster van de selectie, terwijl ook Youssef En-Nesyri (Sevilla) en de door Tottenham Hotspur begeerde ex-Feyenoorder Amrabat (Fiorentina) gewaardeerde krachten zijn in de Europese subtop.

Volledig scherm Boufal viert zijn openingsgoal. © AFP

Tegen Egypte kwam Marokko, zonder de positief geteste NEC-linksback Souffian El Karouani en met AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal als invaller, uiteindelijk tekort. Al was de start met dank aan de VAR nog uitstekend. Na een tackle op Hakimi ging de bal op de stip en maakte Soufiane Boufal in de zevende minuut zijn derde treffer van het toernooi. Marokko domineerde en kreeg mogelijkheden voor de tweede treffer, maar deelde geen genadeklap uit.

Daardoor kon het in de touwen hangende Egypte langzaam opkrabbelen. Waar de Marokkaanse defensie er voor rust nog in slaagde Salah te beteugelen, nam de linkspoot zijn land daarna op sleeptouw. De verder onzichtbare volksheld won met zijn glansrol opnieuw aan populariteit, nadat hij nog een uiterst stroeve start had beleefd in Kameroen.

Eindstation

Voor de derde keer op rij was de kwartfinale daarmee het eindstation voor Marokko. Pijnlijk genoeg was dezelfde tegenstander in 2017 ook verantwoordelijk voor de uitschakeling. Tevergeefs proberen de Leeuwen van de Atlas zich al jaren te ontworstelen aan het Afrika Cup-trauma. Sinds de eindzege in 1976 slaagde het voetbalgekke land er nooit meer in de continentale hoofdprijs te winnen.

Dat recordkampioen Egypte nog slechts twee hordes verwijderd is van de achtste hoofdprijs in de nationale voetbalhistorie, is niet voor iedere Marokkaan slecht nieuws. Bondscoach Halilhodzic zal na het echec ongetwijfeld onder vuur komen te liggen en moeten vrezen voor zijn baan. Het zou zomaar de terugkeer van Mazraoui en Ziyech kunnen inluiden, die daarmee de enige winnaars van deze pijnlijke uitschakeling zouden zijn.

Volledig scherm Sofyan Amrabat baalt van de goal van Egypte. © AFP