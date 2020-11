Met deze wereldgoal schoot Mahrez Algerije naar de Afrika Cup

Dat betekent dat de regerend winnaar ook in 2022 van de partij is. Aanvankelijk zou het toernooi worden georganiseerd in januari 2021, maar werd door de Afrikaanse bond een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Daardoor mag Algerije zich een extra jaar de beste van Afrika noemen. In 2019 was het met 0-1 te sterk voor Senegal.