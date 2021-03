Met de verkeerde auto naar de club? Dat kost Coman een slordige 50.000 euro

Autobedrijf Audi is al jaren de vaste sponsor van Bayern München en daarom is het voor de selectie verplicht om op trainings- en wedstrijddagen met een Audi naar de club te komen. De 24-jarige Coman was dit gisteren even vergeten, toen hij met zijn eigen Mercedes-Benz AMG kwam aanrijden. De snelle vleugelaanvaller, die afgelopen seizoen voor Bayern het winnende doelpunt maakte in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (0-1 zege), werd bij de ondergrondse parkeergarage van de club geweigerd. Uiteindelijk parkeerde Coman zijn bolide op straat buiten het trainingscomplex.



Het was niet voor het eerst dat Coman in de verkeerde auto naar de club kwam. De aanvaller werd in april vorig jaar ook al gewaarschuwd toen hij zich meldde met zijn McLaren Spider. Ook Nicklas Süle en Robert Lewandowski werden al gewaarschuwd voor het negeren van de werkauto, maar zij ontvingen nog geen boete.