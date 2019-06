Messi: Weet niet of ik er op WK van 2022 in Qatar nog bij ben

Vorig jaar in Rusland werden de Argentijnen in de achtste finales door de latere winnaar Frankrijk uitgeschakeld. ,,Als ik die strafschop in de groepsfase tegen IJsland niet gemist had, had alles er anders uitgezien”, gaf Messi toe. ,,Ik zou in mijn carrière toch graag nog een prijs winnen voor mijn land, of toch minstens nog zo vaak mogelijk proberen.”



De eerstvolgende kans daartoe is de Copa America, die over twee weken van start gaat in buurland Brazilië. Een in vergelijking met enkele jaren geleden verzwakt Argentinië komt er in groep B uit tegen Colombia, Paraguay en Qatar.