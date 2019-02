Messi traint ‘gewoon’ mee en lijkt klaar voor duel met Real Madrid

Messi werkte zonder problemen de laatste training af in aanloop naar de confrontatie in eigen huis met Real Madrid. Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft zodoende besloten de Argentijnse sterspeler op te nemen in de selectie voor de eerste wedstrijd van het tweeluik met de Koninklijke.



Of Messi daadwerkelijk meespeelt, is nog niet zeker. ,,Ik ga niet veel risico nemen, want er zijn nog veel wedstrijden te gaan”, zei Valverde een dag voor de wedstrijd. ,,Als een speler geblesseerd is, wie het ook is, doe ik liever voorzichtig. Als de competitie morgen zou eindigen, zou ik meer risico nemen.”



Desondanks weet Barça ook dat de ploeg ook zonder Messi geen modderfiguur slaat tegen de rivaal. In oktober ontbrak de Argentijn wegens een blessure aan zijn arm. Toen zag hij vanaf de tribunes toe hoe zijn ploeg met een 5-1 overwinning het ontslag van Real Madrid-coach Julen Lopetegui inluidde.