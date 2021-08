Messi tekent tweejarig contract en gaat spelen met rugnummer 30: ‘Past perfect bij mijn ambities’

Iniesta voelt ‘pijn’ na transfer Messi naar PSG: ‘Parijs lacht, Barcelona huilt’

10 augustus Oud-ploeggenoot Andrés Iniesta was duidelijk in zijn reactie op de overstap van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain. ,,Parijs lacht, maar Barcelona huilt. Het zal pijn doen om hem straks in een ander shirt te zien spelen”, zei de middenvelder, die aan de zijde van Messi grote successen vierde bij Barcelona. Hij speelt nu in Japan.